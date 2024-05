Der Ausbau der Königsbrücker Straße in der Dresdner Neustadt ist genehmigt. Die sächsische Landesdirektion hat nach eigenen Angaben den Planfeststellungsbeschluss erteilt. Vorgesehen ist demnach, zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee die Straße auszubauen, Radfahrstreifen zu schaffen und die Gehwege unter anderem mit abgesenkten Bordsteinen barrierefrei zu gestalten.

Aufgrund der Kritik überarbeitete die Stadt Dresden ihre Planung. So sei unter anderem die Führung des Radverkehrs optimiert worden und eine Flatterulme an der Königsbrücker Straße 49 könne erhalten bleiben, so die Landesdirektion. Baubeginn soll voraussichtlich 2026 sein.