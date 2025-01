Bildrechte: picture alliance / ZB | Volkmar Heinz

Geselliges Beisammensein Knut-Feste in Sachsen: Hier wird der Weihnachtsbaum feierlich verbrannt

10. Januar 2025, 13:21 Uhr

An diesem Wochenende finden vielen Knut-Feste in Sachsen statt. Damit wird Weihnachten endgültig verabschiedet. Wer seinen Baum nicht an einer zentralen Ablegestelle entsorgen will, kann ihn auf extra dafür ausgerichtete Dorffeste bringen. Dort wird er in geselliger Runde und unter Aufsicht der Feuerwehr verbrannt. Teilweise gibt's für den mitgebrachten Baum sogar einen Glühwein gratis. An welchen Orten das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen im Januar stattfindet, erfahren Sie hier.