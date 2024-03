Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Kinderbetreuung Vielen Tagesväter und -mütter mangelt es an Kindern

12. März 2024, 05:00 Uhr

In Sachsen ist die Zahl der Tagesmütter und -väter in den vergangenen vier Jahren um fast ein Viertel gesunken. Simone Kühnert von der sächsischen Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege sagte MDR AKTUELL, Hauptgrund sei der Geburtenrückgang. Wie die Vize-Landeschefin der Bildungsgewerkschaft GEW, Astrid Axmann, sagte, wird sich das aber in zwei bis drei Jahren wieder ändern. Einige Einrichtungen in Sachsen bieten den Tagesmüttern oder -vätern eine Stelle an.