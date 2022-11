"Ich bin angekommen", sagt der 27-jährige Agnus Feige aus Halberstadt im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Er meint damit seinen Job. Feige arbeitet Erzieher im Abenteuerland der Kita "Mini und Maxi" in Quedlinburg. Am Morgen sind zwei Kinder seiner Gruppe die ersten Schritte ihres Lebens gelaufen. "So etwas beobachten zu können, fasziniert mich jeden Tag."

Doch bis Feige in seinem Traumjob angekommen ist, muss er einen langen Weg zurücklegen. "Ich wollte arbeiten und Geld verdienen." Ein Auto soll angeschafft werden, also beginnt er in den Neunzigerjahren eine Ausbildung zum Fleischer in einem Supermarkt in Halberstadt. Schnell kommen ihm erste Zweifel an dem Job. "Wenn dann in der Grillsaison wieder gut eine Tonne Schweinenacken gekommen ist, war es irgendwann schwer, sich noch zu motivieren, das Fleisch zu verarbeiten."

Das gute Gefühl, mit Menschen zu arbeiten