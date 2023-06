Eine meiner Thesen ist: Es liegt auch an jedem selbst. Wenn man wie ich mit 28 Jahren als ostdeutsche Frau in den '90er-Jahren die jüngste Referatsleiterin in einer Staatsregierung war und die anderen überwiegend aus Westdeutschland kamen, darf ich mir erlauben zu sagen: Es fängt bei einem selber an. Indem man sich fragt: Möchte ich meinen Hut in den Ring werfen? Möchte ich den beruflichen Aufstieg wagen und bin ich bereit, mich darauf vorzubereiten und mich zu engagieren, auch mal die extra Meile zu gehen? Will ich mehr Verantwortung übernehmen?