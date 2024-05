Bildrechte: Roland Halkasch

Feuerwehreinsatz Großeinsatz der Feuerwehr im Dresdner Osten: Feuer gelöscht

10. Mai 2024, 07:58 Uhr

Wegen eines aufgeflammten Großbrandes im Dresdner Osten hat die Polizei am Morgen darum gebeten,, den Bereich um die Straße des 17. Juni in den Stadtteilen Niedersedlitz und Leuben zu meiden und großräumig zu umfahren. Es gab Verkehrsbehinderungen. Ein am Donnerstagabend in einer leerstehenden Fabrik ausgebrochenes Feuer war am Freitag erneut entflammt..