Der Winter bietet Sachsen zum ersten 1. Advent weiterhin Frost und Schnee. Bis zum Nachmittag kann es leicht schneien, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Bis zu drei Zentimeter Neuschnee seien möglich, am Nordrand der Mittelgebirge sogar bis zu sechs Zentimeter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus drei und null Grad Celsius, im Bergland bei minus fünf bis minus ein Grad. In der Nacht zum Montag fallen die Werte auf bis minus sieben Grad.

Zum Start in die neue Arbeitswoche bleibt es voraussichtlich bewölkt und trocken, bei ähnlichen Temperaturen wie am Sonntag. Im oberen Bergland und in der Oberlausitz kann es Windböen geben. Am Dienstag sollen dann erneut etwas Schnee oder Regen falllen, bei etwas milderen minus ein bis drei Grad.