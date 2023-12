Das Wetter zur beginnenden Adventszeit in Sachsen lädt zu Kakao und Kuscheldecke oder stimmungsvollen Winterspaziergängen ein. Minusgrade und leichter Schneefall erwartet die Menschen in Sachsen am Freitag. Dabei bleibt es den Tag über bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Demnach schneit es am Vormittag gebietsweise leicht. Am Nachmittag fällt nur noch im Erzgebirge Schnee, es ist mit bis zu 3 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Im Rest Sachsens bleibt es voraussichtlich niederschlagsfrei.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert