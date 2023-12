Wie wird der Dezember, Wetterbauer Uebel?

Als Manja Kraus Wetterbauer Rolf-Eckart Uebel besucht, ist der bereits in Vorweihnachtsstimmung und schwingt die Schnitzmesser:

Der Anlass ihres Besuches sind Rolf-Eckart Uebels Wetterbeobachtungen. Letzten Monat hatte er für Ende November eine Wetteränderung vorhergesagt: Ab der zweiten Novemberhälfte kälter und winterlich. Und so ist es auch gekommen.

Bleibt nicht liegen. Das Weihnachtstauwetter kommt ganz bestimmt. Und es kommt immer, wenn sich eine Großwetterlage umstellt. Und das Wetter kommt mehr vom Westen her. Da erwärmen sich die Luftmassen über den Atlantik, der ist ja warm. Dann kommt Warmluft und dann setzt Tauwetter ein.

Das aber nur um die Weihnachtstage herum, beschwichtigt der Wetterbauer: "Diese Luftströmung hält nicht ewig an. Die kann ganz schnell auf Nord drehen. Und dann kommt Schnee. […] Wenn ich mir meinen Dezember anschaue, hat der Dezember bedeutend mehr Sonnenschein als der November."

In der Leipziger Tieflandsbucht wird das Wetter am schönsten: Sonne und Hochdruckeinfluss die nächsten Wochen. Im Vogtland und im Erzgebirge muss man sich auch auf wechselhaftes Wetter einstellen, und in der Lausitz regnet es im Dezember. Alle Regionen aber haben eins gemein: