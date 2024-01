Das Winterwetter ist zurück in Sachsen und hat neben Kälte auch ein Schnee mitgebracht. Gute Voraussetzungen für die Skigebiete und die Wintersportfans. In Oberwiesenthal kommen jetzt auch die Schlittschuhläufer auf ihre Kosten. Die Kunsteisbahn am Fuße des Haupthanges ist geöffnet. Die Anlage ist 900 Quadratmeter groß. Schlittschuhe können ausgeliehen werden.