Nach einem Intermezzo am Mittwoch gibt es am Wochenende in Sachsen wieder Schnee. Schon am Sonnabendnachmittag setzte der Flockenwirbel ein, so in der Landeshauptstadt Dresden. Nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes wird es in der Nacht zum Sonntag weiter ordentlich schneien. Auch in den Tieflagen werde es dann eine geschlossene Schneedecke geben. Dabei sollen die Temperaturen im Bergland auf bis zu minus fünf Grad Celsius sinken, im Flachland auf bis zu minus zwei Grad.