Der erste Wintereinbruch mit Schnee und Eisglätte hat am Wochenende in Sachsen zu zahlreichen Unfällen geführt. Wie Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist in der Nacht zum Sonnabend ein Wintergewitter mit Schneeschauern und Blitzen über Sachsen gezogen.

In den Kammlagen des Erzgebirges wurden dem Meteorologen zufolge am Sonntag bis zu 30 Zentimeter Schnee gemessen. Auf dem Fichtelberg seien es knapp 50 Zentimeter. Auf den schneeglatten Straßen kam es vor allem in den Höhenlagen zu zahlreichen Unfällen. Allein am Sonntagmorgen hat es laut MDR-Verkehrsdienst auf der A4 bereits drei witterungsbedingte Unfälle gegeben. Bildrechte: Erik Hoffmann

Zu zahlreichen Unfällen kam es vor allem im Erzgebirgskreis und im Landkreis Mittelsachsen. So wurden im Bereich der Polizei Chemnitz bis Sonntagmittag rund 60 wetterbedingte Verkehrsunfälle registriert, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Auf der A4 kam es am Samstagnachmittag zu zwei schwereren Unfällen in der Nähe von Chemnitz. Wie die Polizei informiert, kam eine 60-Jährige mit ihrem Auto bei Hohenstein-Ernstthal von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin und ihre 66 Jahre alte Beifahrerin wurden laut Polizei schwer verletzt. Feuerwehrleute hatten beide Frauen aus dem stark beschädigten Wagen befreit.

Wenige Kilometer entfernt verunglückte ein Lkw auf der A4. Der Lastwagen kam laut Polizei auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Dabei habe der Lkw ein anderes Auto gegen die Leitplanke geschoben und sei quer zur Fahrbahn stehengeblieben. Der Lkw-Fahrer sowie die Beifahrerin des Pkw wurden der Polizei zufolge leicht, der 38 Jahre alte Beifahrer im Lkw schwer verletzt. Der Schaden werde auf 111.000 Euro geschätzt. Die A4 war erst nach sechs Stunden wieder voll befahrbar.

Auch die Menschen in und um Dresden wurden am Sonntagmorgen mit einer Schneelandschaft überrascht. Reporterangaben zufolge machte das unter anderem den Linienbussen der Dresdner Verkehrsbetrieb zu schaffen. Sie blieben an Steigungen hängen. Auf der Kesselsdorfer Straße stellte sich in Höhe des Wölfnitzer Ringes ein Bus der Linie 70 quer. Die Fahrgäste mussten ihre Reise zu Fuß fortsetzen.

Bildrechte: Roland Halkasch

In Marienberg im Erzgebirge kam laut Polizei am Freitagabend ein 44-Jähriger auf schneeglatter Straße mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw sei gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge schwer verletzt.