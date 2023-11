Am frühen Nachmittag ist ein Wintergewitter über das Erzgebirge gezogen. Wie eine MDR-Reporterin berichtete, fielen auf einen Schlag fünf bis zehn Zentimeter Schnee. Das brachte Autofahrer in Schwierigkeiten. Die B95 ist zwischen Bärenstein und Abzweig Cunersdorf in beiden Richtungen nach mehreren Unfällen gesperrt. Zudem blieben laut Polizei vereinzelt Lkw liegen.

Stau nach Unfall auf der A4

Auf der A4 Richtung Frankfurt zwischen Hainichen und Chemnitz-Ost hat es Stau nach einem Unfall auf der linken Fahrspur gegeben. Nach Reporterangaben kollidierte ein Auto aus noch unbekannter Ursache mit der Leitplanke. Der Fahrer des Fahrzeugs sei unverletzt geblieben. Die Frankenberger Feuerwehr habe auslaufende Flüssigkeiten gebunden und die Fahrbahn beräumt.

Bildrechte: LausitzNews.de / André März

Weiterer Schneefall am Wochenende

Dichte Wolken, Sturmböen und Schauer sollen weiter die Wetterlage in Sachsen bestimmen. Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Der DWD sagt für Freitagabend ein bis fünf Zentimeter Neuschnee in den Berglagen voraus.

In der Nacht zum Sonnabend bleibt es den Angaben zufolge stark bewölkt. Gebietsweise treten den Meteorologen zufolge Schneeregen oder Schneeschauer auf, im Bergland fällt im Verlauf der Nacht durchgehend Schnee mit weiteren 5, im Erzgebirge gebietsweise bis 10 Zentimeter Neuschnee. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 2 und 1 Grad, im Bergland bis minus 5 Grad.

Bildrechte: Bernd März

Sturm in Sachsen: Schäden durch abgeknickte Bäume

Bereits in der nacht zum Freitag war über Sachsen ein heftiger Sturm gezogen. Vor allem in der Region um den Fichtelberg fegten die Böen durch die Orte. Bei der Polizeidirektion Chemnitz gingen den Angaben zufolge mehrere Anrufe wegen umgestürzter Bäume ein.