Bereits in der Nacht zum Sonnabend kam nach Angaben eines Reporters der Verkehr zwischen Geyer und Zwönitz teilweise zum Erliegen. Fahrzeuge stellten sich quer oder rutschten in den Straßengraben. Der Winterdienst musste wieder ausrücken. Größere Unfälle mit gravierenden Auswirkungen auf den Verkehr hatte es bis zum späten Vormittag nicht gegeben, informierte die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage. Offensichtlich hätten sich die meisten Menschen im Erzgebirge auf die winterliche Witterung eingestellt, hieß es.

Auf dem Fichtelberg tobte ein Schneesturm. Ab etwa 600 Meter Höhe gebe es wieder eine Schneedecke, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst. Binnen 24 Stunden seien am Fichtelberg und in Carlsfeld rund 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. "Diese Mengen sind bemerkenswert für diese Jahreszeit." Kälteeinbrüche gebe es zwar immer wieder im April. Ungewöhnlich sei aber, dass das Wetter vom wärmst- zum kältestmöglichen Szenario umschlage, erklärte der Meteorologe mit Blick auf die zuletzt sommerlichen Temperaturen.

In der Nacht zum Sonntag könnte es noch einmal bis zu fünf Zentimeter schneien. In den tieferen Lagen wird der Winter als Frost zu spüren sein, in den Kammlagen wird Dauerfrost vorhergesagt. Wer auf höhere Temperaturen hofft, brauche Geduld, so Meteorologe Engelmann. "Das wird sich noch eine Weile halten." Erst am nächsten Wochenende werden die Temperaturen bergauf gehen.