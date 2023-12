Der 2. Advent verabschiedet sich aus Sachsen mit vielen Wolken, Regen in der Nacht und teils stürmischem Südwestwind. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Am Montag werden gebietsweise Windböen bis 60 Kilometern pro Stunde, vereinzelt auch Sturmböen bis 70 km/h erwartet. Für den Fichtelberg erwarten die Meteorologen schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde.



Unterdessen hat die Polizei am Montagmorgen vor Straßenglätte im Vogtland und im Erzgebirgskreis gewarnt. Aber auch im Raum Chemnitz bei Wüstenbrand war es in Autobahnanschlussstelle spiegelglatt.