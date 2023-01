Winterlich und grau geht es in das letzte Januarwochenende in Sachsen. Nachdem sich die Sonne vielerorts seit sieben Tagen nicht gezeigt hat und nasskaltes Schmuddelwetter auf die Stimmung drückte, könne es jedoch am Wochenende in den Nachmittagsstunden etwas aufhellen, macht Diplom-Meterologin Michaela Koschak am Freitag Hoffnung. Hier und da werde auch ein "bisschen blauer Himmel zu sehen sein".