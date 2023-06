Fährt erst in der Stadt und dann weiter in die Region: Identische Spurweiten von Straßenbahn und Bahn machen das "Chemnitzer Modell" möglich. Bildrechte: dpa

Stichwort: Spurweiten Wie groß ist der Abstand zwischen den Schienen im Straßenbahnnetz?



Darauf gibt es keine einheitliche Antwort. Doch diese Spurweite hat Einfluss darauf, welche Verkehrsbetriebe untereinander Straßenbahnwagen tauschen können.



In Thüringen ist die Sache klar: Alle noch vorhandenen Straßenbahnnetze haben eine Spurweite von 1.000 Millimetern. In Sachsen-Anhalt gibt es diesen Schienenabstand auch in Halberstadt, Halle und Merseburg sowie Naumburg. Auf sogenannter "Normalspur", 1.435 Millimeter, rollen die Bahnen hingegen in Dessau-Roßlau und Magdeburg – sowie auch in den benachbarten Hauptstädten Schwerin, Potsdam und Berlin. In Sachsen sind einzig Chemnitzer Bahnen auf "Normalspur" unterwegs. Hier nutzt das "Chemnitzer Modell" den Umstand, dass die 1.435 Millimeter auch auf dem deutschen Eisenbahnnetz gelten. So verschmelzen in Chemnitz Bahnen und Linien auf denselben Gleisen im Stadt- und Überlandverkehr. Etwas größer ist die Spurweite in Dresden mit 1.450 Millimetern – ein einmaliges Maß, das es sonst bis 1919 nur in Zittau noch gab. Die größte Spurweite deutscher Straßenbahnen bietet Leipzig mit 1.458 Millimetern. Ansonsten herrscht in Sachsen die Spurweite 1.000 Millimeter vor.