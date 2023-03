In Halle soll ein Gummischutz in Straßenbahnschienen künftig verhindern, dass Radfahrer in den Schienen hängen bleiben. Dazu hatte der Stadtrat im letzten Jahr einen Antrag der Fraktion "Hauptsache Halle" beschlossen. Nach Aussage einer Sprecherin der Stadtwerke Halle will die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) noch in diesem Jahr untersuchen, inwieweit der Schienengummi in Halle einsetzbar ist.