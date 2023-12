Der Bahnbetreiber Abellio setzt in Thüringen ab Sonntag neue und größere Fahrzeuge ein. Die Züge vom Typ Talent 3 haben 300 Sitzplätze, während es in herkömmlichen Zügen dieser Bauart 225 sind. Zunächst werden nach Angaben eines Abellio-Sprechers in der "Ostthüringer Zeitung" zwei Züge eingesetzt, ein weiterer folgt später.