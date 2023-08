Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit auf mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Auf vielbefahrenen Bahnstrecken in Thüringen könnten bald mehr Nahverkehrszüge rollen. Wie die Ostthüringer Zeitung schreibt, verhandelt das Land mit dem Eisenbahnunternehmen Abellio über zusätzliche Züge. Ähnliche Verhandlungen führt Abellio mit Sachsen-Anhalt .

Die Züge sollten zwischen Saalfeld und Halle, zwischen Erfurt und Halle oder auch zwischen Nordhausen und Kassel eingesetzt werden. Nach Angaben des Thüringer Infrastrukturministeriums geht es in den Gesprächen darum, wie die Fahrzeuge finanziert und in Betrieb genommen werden sollen. Abellio befährt in Sachsen-Anhalt und Thüringen zahlreiche Regionalbahnverbindungen.