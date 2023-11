Nach einem Brand in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofs ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Eine unbekannte Person soll am Mittwochabend eine Schallschutzwand in einem Einfahrtsbereich des Hauptbahnhofs in Brand gesetzt haben, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mit. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei vorläufig auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.