Am Ende muss sich der Staat an seine eigenen Regeln halten. Dazu gehört, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist, auch jeder Täter und nicht einmal ein Mörder seine Menschenrechte verliert. Auch darf in der EU und auch in Deutschland niemand abgeschoben werden, dem Tod oder Folter drohen. Jeder Fall ist ein Einzelfall und auch so zu behandeln, so Rechtsanwalt Thomas Oberhäuser. "Niemand hat alles verwirkt, nur weil er Blödsinn gemacht hat".