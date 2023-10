Was müssen diese Menschen in ihrem Arbeitsalltag leisten?

Sie müssen dafür sorgen, dass das Zusammenleben auf engstem Raum zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen sozialen Schichten funktioniert. Das ist eine große Herausforderung. Sie müssen zunächst mal Konflikte zwischen den Bewohnern regeln, und auf Beschwerden, zum Beispiel zum Essen, reagieren. Aber auch größere Fragen: Wie organisieren wir die Neuzugänge? Wie schaffen wir es, dass die Menschen gut in der Gesellschaft ankommen? Wie helfen wir ihnen, eine Wohnung zu finden?



Der meiste Stress resultiert, glaube ich, daraus, dass die Menschen auf engstem Raum zusammenleben und dort auch jeder sein Päckchen zu tragen hat. Menschen, die ein Trauma erlebt haben, können zum Beispiel anhaltend in einem hyperaktiven Zustand oder übermäßig in Alarmbereitschaft sein. Sie können auch schneller in Stress geraten oder sind reizbar.



Deswegen schulen wir die Leute auch in trauma-sensiblem Arbeiten, damit sie wissen, wie die Zusammenhänge sind, warum sich Menschen so verhalten, wie sie es tun.