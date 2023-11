An der Synagoge in Erfurt haben zwei Männer Gedenkzettel angezündet, die am Eingang des Gebäudes angebracht waren. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Täter in der Nacht zu Sonntag vorläufig fest. Auf den Zetteln hatten Menschen ihre Solidarität mit Israel ausgedrückt. An der Synagoge selbst entstand laut Polizei kein Schaden.