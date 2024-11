Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Sperrminorität Fragiler Tauschhandel bahnt sich zwischen CDU und AfD im Thüringer Landtag an

13. November 2024, 11:29 Uhr

In der ersten regulären Landtagssitzung will die CDU die Wahlausschüsse für Richter und Staatsanwälte wählen lassen, braucht dafür aber Stimmen der AfD. Im Gegenzug könnte sie mit Jörg Prophet den Posten des Landtagsvizepräsidenten besetzen, der aber aufgrund seiner Vorgeschichte umstritten ist. Vor allem in der SPD regt sich Widerstand.