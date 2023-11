Seit 2019 steigt in Thüringen die Zahl der verbalen oder körperlichen Übergriffe auf Journalisten an. Das Thüringer Innenministerium zählte im Jahr 2022 27 verbale oder körperliche Angriffe auf Journalisten .

Auch andere Funke-Reporter sind laut Funke-Geschäftsführer Christoph Rüth regelmäßig Angriffen und Anfeindungen durch AfD-Anhänger ausgesetzt, wenn sie über Demonstrationen oder Parteiveranstaltungen berichteten. Bei einer AfD-Demonstration in Erfurt am 29. April sei ein Journalist von einem Demonstranten tätlich attackiert worden. Bei einer weiteren Veranstaltung von Querdenkern und Rechtsextremisten in Ronneburg im Kreis Greiz im Februar, die als politischer Aschermittwoch getarnt war, sei ein Reporter auf offener Bühne bedroht und als "vogelfrei" erklärt worden.