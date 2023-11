Auch das Thüringer Oberverwaltungsgericht kann die deutlichen Zahlenunterschiede auf Anfrage nicht beurteilen. Eine Möglichkeit sei aber, so das OVG, dass sich zum Beispiel die Gruppenzusammensetzung der klagenden Asylsuchenden unterschiedlich auswirke. Sprich: Die Quote könnte in Gera niedriger sein, weil dort vielleicht mehr alleinstehende Männer klagten. Und die Gerichte für sie eher geringere Mindeststandards im Abschiebeland als erforderlich betrachten.

Doch wie tragfähig ist diese These? Das Bamf selbst, das für die Verteilung der Asylsuchenden zuständig ist, erklärt auf Nachfrage, dass die Gruppenzusammensetzung in den Bundesländern in etwa gleich ist. Auch Pro Asyl oder dem Flüchtlingsrat Thüringen sind keine derartigen Abweichungen in der Gruppenzusammensetzung im Bundesvergleich bekannt.

Da hat man bei ihm speziell keinen Blumentopf gewinnen können. Rechtsanwalt über Richter Fuchs

Und ein Thüringer Anwalt, der anonym bleiben will, widerspricht dieser These noch deutlicher und benennt eine Ursache für die unterschiedliche Spruchpraxis noch klarer: Er führt sie in weiten Teilen auf den bereits erwähnten Richter Fuchs zurück. "Er spielt da schon eine Rolle. Da ist bei mir schon alles durchgefallen - egal ob das eine Familie ist oder ein alleinstehender Mann. Da hat man bei ihm speziell keinen Blumentopf gewinnen können."

Rechtsanwälte, aber auch Beratungsstellen für Asylsuchende kritisieren seit Jahren die Rechtsprechung in Gera. Christiane Welker vom Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement (IBS) in Erfurt überraschen die Zahlen zur Entscheidungspraxis einzelner Richter nicht wirklich, denn das "sehen wir schon seit vielen Jahren in den Urteilen, die unsere Klient*innen uns vorlegen". Gleichzeitig beobachtet sie, dass für abgelehnte Kläger oft eine Welt zusammenbricht. "Für die Betroffenen kann das das Todesurteil sein - und zwar wörtlich."

Ähnlich äußert sich auch die Linke-Bundestagsabgeordnete Clara Bünger, die für ihre Fraktion die Kleine Anfrage gestellt hat. Ihr zufolge gehe es zudem nicht nur um einzelne "Skandal-Richter", sondern um eine größere Entwicklung: "Es steht zu befürchten, dass die zunehmend verrohte Asyldebatte auch die Rechtsprechenden nicht unbeeinflusst lässt und die Asylrechtsprechung insgesamt nach rechts verschiebt."

Neue Generation von Verwaltungsrichtern

Thomas Lenhart vom Verein der Thüringer Verwaltungsrichter bedauert die schlechte Wahrnehmung der Richter in Gera. Er kann und will nicht über die inneren Einstellungen der kritisierten Richter spekulieren und betont im Interview mit dem MDR die richterliche Unabhängigkeit.

Es ist unser Ziel [...] hoffentlich positiver in der Wahrnehmung zu werden als in der Vergangenheit. Thomas Lenhart Verein der Thüringer Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen

Aber: "Es ist unser Ziel, auch von uns als Verband, gewisse Standards richterlicher Tätigkeit zu formulieren." Richterliche Ethik, interkultureller Dialog - all das spiele zunehmend eine Rolle, "um den Bedürfnissen der Asylbewerberinnen und Asylbewerber gerecht zu werden und hoffentlich positiver in der Wahrnehmung zu werden als in der Vergangenheit."

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, so Lenhart, befinde sich außerdem "gerade in einem personellen Umbruch, weil viele der Personen, die Anfang der 90er-Jahre eingestellt worden sind, nun in den Ruhestand gehen. Und es kommen junge Kolleginnen und Kollegen nach, die anders an Dinge herangehen."

Junge Richter mit "differenzierterem Blick"

Ähnlich äußert sich anonym ein Anwalt. In den mit Asylverfahren betrauten Kammern beobachte er zum Beispiel, dass es zuletzt häufiger positive Urteile gegeben habe. "Da sind ja auch in diesen Kammern junge Richterinnen und Richter hineingekommen, die schon einen differenzierteren Blick haben."