Die Inselbergschanze in Brotterode im Landkreis Schmalkalden-Meiningen kann neu gebaut werden. Landrätin Peggy Greiser (pl) übergibt am Freitag einen Bescheid über zwei Millionen Euro Fördergeld . Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 2,1 Millionen Euro. Rund 100.000 Euro muss die Stadt aufbringen.

Die Großschanze am Seimberg muss dringend saniert werden. Sie entspricht nicht mehr internationalen Anforderungen. Mit dem Neubau kann in Brotterode auch künftig das Continental-Cup-Skispringen stattfinden. Weil das Land den Umbau nicht fördern wollte, ist in der Region lange um die Finanzierung gekämpft worden.