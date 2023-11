Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Landesparteitag "Monitor" gegen AfD: Journalisten dürfen auf Parteitag drehen

17. November 2023, 17:15 Uhr

In Pfiffelbach im Weimarer Land hat am Freitagnachmittag der Landesparteitag der AfD begonnen. Zuvor entschied das Landgericht in einer mündlichen Verhandlung, dass die Partei Journalisten vom Politikmagazin "Monitor" den Zutritt gewähren muss.