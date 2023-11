Ihren Angaben nach ist deshalb im Entwurf vorgesehen, dass Kauf- und Pachtverträge auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt ab einer Fläche von einem Hektar angezeigt beziehungsweise genehmigt werden müssen. Diese Anzeigepflicht soll auch für sogenannte "Share-Deals" gelten, also wenn lediglich Betriebsanteile und nicht der ganze Betrieb an sich gekauft werden. Und zwar dann, wenn Unternehmen mehr als 50 Prozent der Betriebsanteile eines in Thüringen ansässigen Betriebes kaufen. Wenn sie mehr als 90 Prozent erwerben, sollen diese Käufe zudem vom Land genehmigt werden müssen. Laut Karawanskij drohen bei Verstößen gegen die Meldepflicht Bußgelder zwischen 10.000 und einer Million Euro.

Nach Angaben der Ministerin werden landwirtschaftliche Flächen in Thüringen immer häufiger von agrarfremden Investoren als Kapitalanlage aufgekauft. Das treibe die Preise nach oben. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Betriebsverkäufe an große Konzerne gegeben, die Aufsehen erregt hatten: So hatte beispielsweise der ehemalige Bauernverbandspräsident Klaus Kliem seinen Betrieb für 40 Millionen Euro an eine Aldi-Stiftung verkauft.