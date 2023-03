Ob das Gesetz eine Mehrheit findet, ist offen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt sind vergleichbare Vorstöße gescheitert. Einige Landwirte befürchten, dass sie ihren Betrieb im Alter nicht mehr an den Meistbietenden verkaufen dürfen. Und manche Großinvestoren zeigen sich durchaus bauernnah – auch die Leipziger Quarterback. Der Immobilienkonzern schreibt, man wolle nach dem Röderland-Kauf keineswegs nur Solaranlagen aufstellen.

Unterm Strich würde auch er die Käufe von Agrarbetrieben reglementieren: "Es gibt so die Befürchtung, wenn das erstmal so eine große Aktiengesellschaft hat, dann ist das schnell in internationalen Händen." Landwirtschaftsfläche sei auch immer noch Grundlage der Ernährungssicherung der Bevölkerung. Dass Landwirtschaftsfläche in Deutschland erhalten bleibe, um Nahrungsmittel zu erzeugen, das sei natürlich extrem wichtig.