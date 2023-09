Der Bauernverband stützt sich auf ein Rechtsgutachten, das er zusammen mit zwei anderen Verbänden in Auftrag gegeben hatte. Das Gutachten hält den bisher vorliegenden Entwurf für das Gesetz in weiten Teilen für verfassungswidrig. Der Gesetzentwurf greife unzulässig in den freien Markt ein und beschneide die Landwirte in ihrer Eigentumsfreiheit. Die geplante Preisbremse sei laut Gutachten rechtswidrig und willkürlich gewählt.