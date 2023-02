Den Arbeitsplatz nach eigenen Wünschen gestalten, diese Chance bekommt man nicht so oft. Wobei es einiges zu beachten gab, verrät Apothekerin Mandy Zörner: "Das Größte waren die behördlichen Vorgaben, die wir beachten mussten: So groß muss der Raum sein, dort müssen zwei Fenster in die Wand, da muss eine Brandschutztür sein. Also man ist nicht so frei, wie man sich das immer vorstellt." Dafür freuen sie und ihre Mitarbeiterinnen sich jetzt über effektive Laufwege und mehr Platz. Auch Hausarzt Steffen Schulze strahlt beim Anblick seiner neuen Praxis, sagt aber gleich: "Beim nächsten Mal würde ich ein bisschen was anders machen – einzelne Räume etwas größer und einen Zwischengang einziehen. Aber dafür fehlte der Platz."

Das kleine Gesundheitszentrum am Seeweg liegt am Stadtrand von Auma und bietet Platz für Autos. Auch für eine gute Busanbindung wurde gesorgt. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann