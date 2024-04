Die Ausbreitung der invasiven Asiatischen Hornisse hat auch Naturschützer in Thüringen schon in Hab-Acht-Stellung gebracht. "Beobachtungen und Funde der Asiatischen Hornisse sind in Thüringen dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) zu melden", teilte das Landesamt auf Anfrage mit.

Bisher ist die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) in Thüringen laut Landesamt nicht aufgetreten. Da sie sich in Deutschland aber immer mehr ausbreitet, wird auch mit dem Auftreten in Thüringen gerechnet. In den Nachbarbundesländern Hessen und Bayern wurde die Art bereits entdeckt.