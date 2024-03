Bildrechte: Expertengruppe für den Vollzug der Regelungen zu "Invasiven Arten" innerhalb des UAK "Vollzugsempfehlungen" des

Nach Angaben des Naturschutzbundes Nabu gibt es mittlerweile auch in Niedersachsen, Bayern, Hessen und Hamburg Besiedlungen mit Asiatischen Hornissen. Allzu weit nach Osten sei die Art aber noch nicht vorgedrungen. Laut einer von der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim in Stuttgart fertiggestellten Karte wurde Vespa velutina im September des vergangenen Jahres allerdings sogar schon in Berlin gesichtet. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hält eine Ausbreitung in weitere Bundesländer für "möglich und zu erwarten". Sachsen-Anhalt, das bislang nicht betroffen ist, befürchtet ebenfalls eine Ansiedlung und rief Mitte März dazu auf, Sichtungen auf einem Meldeportal einzutragen. Auch Imker in Sachsen sind beunruhigt.