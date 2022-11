Seit diesem Dienstag ist Schichtbetrieb angesagt. Schließlich sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche auf Glätte und Schneefall reagieren. Die fast 1.000 Kilometer werden dabei in insgesamt 20 Räumschleifen befahren.

Auch in den Kommunen laufen die Vorbereitungen auf den Winter. So liegen in der Salzhalle des Bauhofs in Gera bereits rund 1.800 Tonnen Streusalz bereit. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, werden derzeit die etwa 250 Streucontainer befüllt, die überall im Stadtgebiet verteilt sind. In den nächsten Tagen sollen zudem die Schneezäune aufgestellt werden. Für den dauerhaften Einsatz im Winterdienst stehen 15 Fahrzeuge bereit. Wegen der hohen Kosten könne aber nicht jede Anliegerstraße angefahren und geräumt werden, so die Stadt. In schneeärmeren Wintern fielen zuletzt etwa 850.000 Euro für den Winterdienst an, die schneereicheren Winter schlugen mit bis zu 1,5 Millionen Euro zu Buche.