Es ist genau 18:00 Uhr als in der Feuerwehrleitstelle in Gera ein Alarm ausgelöst wird. In Auma brennt eine Scheune. Eine Person wird vermisst. Zum Glück nur eine Übung, doch das wissen die Kameraden in Auma nicht. Alle verfügbaren Feuerwehrleute fahren zum Gerätehaus und bereiten sich auf ihren Einsatz vor. Jetzt geht es um Minuten, und jeder Handgriff muss sitzen. Dann fahren die beiden Löschfahrzeuge hinter dem Einsatzleitfahrzeug durch die engen Aumaer Straßen. Zum Glück ist die Scheune nicht weit entfernt. Gerade mal zehn Minuten nach dem Alarm treffen die Kameraden ein und machen sich ein Bild von der Lage. Alle sind gut aufeinander eingespielt.