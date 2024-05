Halle startete in eine hart geführte Partie besser, zog durch zwei Tore von Lilli Röpcke auf 3:0 davon. Buxtehude brauchte über sechs Minuten bis zum ersten Tor und tat sich auch danach schwer. Union hätte noch höher führen können, hatte aber im Tempospiel ein paar Ungenauigkeiten. Lara-Sophie Lepschi erwischte im Tor einen Sahnetag, so zog Halle bis auf 8:1 (13. Minute) davon. Doch dann brach das Team von der Saale ein, kassierte einen 0:5-Lauf, machte Buxtehude durch Fehler wieder stark. Als die überragende Lepschi wieder die Hände öfter an den Ball brachte, lief es gegen Ende des ersten Durchgangs wieder besser. Mit vier Toren Vorsprung für die Wildcats ging es in die Kabine.