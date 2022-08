Thüringens Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) ist dagegen, das 9-Euro-Ticket Ende August auslaufen zu lassen. Sie habe sich in einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) dafür eingesetzt, rasch ein Nachfolgeangebot auf den Weg zu bringen, sagte Karawansikij am Sonntag in Erfurt. Fast die Hälfte der Bürger und Bürgerinnen nutze das 9-Euro Ticket im Alltag. "Das ist ein starkes Signal, das Angebot bundesweit fortzusetzen."