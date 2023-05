Nach dem kurzfristig abgesagten Warnstreik bei der Bahn müssen Reisende trotzdem mit Problemen rechnen. Wie die Bahn mitteilte, werden am Sonntagabend und am Montag trotzdem einige Züge in Thüringen ausfallen. Grund sei, dass der komplette Ausfall beim Fernverkehr und teilweise beim Regionalverkehr bereits eingeplant worden sei. Erst ab Dienstag werden alle Züge laut Bahn wieder normal fahren.

Bei der Erfurter Bahn und der Süd-Thüringen-Bahn fahren die Züge nach dem abgesagten Warnstreik am Sonntag grundsätzlich nach Fahrplan. Wie die Unternehmen informierten, kann es trotzdem am Montag und Dienstag zu Ausfällen und Behinderungen kommen. Fahrgästen werde empfohlen, sich im Internet zu informieren. Zudem bliebe zunächst der geplante Schienenersatzverkehr bestehen. Laut Erfurter Bahn und der Süd-Thüringen-Bahn wird daran gearbeitet, dass alle Züge wieder normal fahren.

Auch das Unternehmen Abellio geht von einem weitgehend regulären Bahnverkehr in Thüringen aus. Abellio rechne damit, dass die Züge normal fahren, sagte ein Sprecher am Sonntag. Bislang sei allerdings noch unklar, ob die Gewerkschaft EVG an ihrem Streikaufruf für Abellio festhalte. Die EVG hatte betont, dass der Streikaufruf für einige Bahn-Unternehmen weiterhin gelte. Lediglich der Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn war am Samstag abgesagt worden.