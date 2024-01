In Ostthüringen haben am Donnerstagvormittag Hunderte Bauern gegen höhere Kosten protestiert. In den Landkreisen Greiz, Saale-Holzland, Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt waren sie mit insgesamt mehreren hundert Traktoren unterwegs, teilte der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Saale-Orla, Gunnar Jungmichel, mit.