Sachsens Bauern protestieren erneut mit Traktoren gegen die vom Bund geplanten Streichungen in der Landwirtschaft. Nach MDR-Recherchen wollen sie etliche Autobahnzufahrten blockieren. Die Blockade soll gegen 6:45 Uhr beginnen und gegen 8:30 Uhr beendet werden. Die Aktion sei für rund zwei Stunden geplant.

Initiator ist die Bauernvereinigung "Land schafft Verbindung". Ihr Protest richtet sich gegen die Ampelkoalition in Berlin. Diese hatte angekündigt, Steuervergünstigungen in der Landwirtschaft streichen zu wollen. Um die Pläne wird innerhalb der Bundesregierung noch gerungen. Konkret kämpfen die Bauern darum, dass der steuervergünstigte Agrardiesel sowie die Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Maschinen bleibt.

Bereits am Dienstag hatten Landwirte gegen den drohenden Verlust von Steuererleichterungen mit ihren Traktoren protestiert. Dabei blockierten die Bauern kurzzeitig Teile der Autobahn-Anschlussstellen Stollberg-Nord und Hartenstein an der A72. Laut Polizei war die Aktion nicht angemeldet gewesen. Tags zuvor waren etliche Landwirte in die Innenstädte von Leipzig und Chemnitz gefahren, um gegen die Pläne der Bundesregierung zu demonstrieren.