Bauernpräsident Joachim Rukwied rief vor dem Brandenburger Tor: "Wir nehmen das nicht hin". Die Ampel-Pläne seien eine Kampfansage und diese nehme man an. Die geplanten Kürzungen seien unzumutbar. Wenn die Regierung sie nicht zurücknehme, werde es einen sehr heißen Januar geben. Ab 8. Januar werde man protestieren, wie das Land es noch nicht erlebt habe.



Rukwied rief den anwesenden Agrarminister Cem Özdemir dazu auf, in der Regierung für die Bauern zu kämpfen und Druck zu machen. Özdemir versprach, sich dafür einzusetzen, dass der Einschnitt weniger hart ausfällt. Der Grünen-Politiker sagte, er halte nichts von Streichungen in dieser Größenordnung. Deshalb kämpfe er dafür, dass es "in dieser Härte nicht kommt". Özdemir wurde mehrfach von Pfiffen und Rufen "Ampel weg" unterbrochen.