Die restlichen Regionen bewegen sich in einer Spanne von etwa zehn Cent. Weil sich der Durchschnitt aber eben aus hohen und niedrigen Werten bildet, können punktuelle Beobachtungen auch ein ganz anderes Bild liefern, weil morgens eben überall die jeweiligen Tageshöchstwerte erreicht werden. Wehe also, man fährt morgens in Bayern los und landet abends in NRW.

Und es gibt durchaus Tage, an denen sich die eine oder andere Thüringer Region auch mal preislich in Richtung südliches Bayern bewegt. Fakt ist - das bestätigen Brancheninsider mehr oder weniger direkt - es wird von den Mineralölkonzernen einfach permanent ausgetestet, wie weit man zu welchem Zeitpunkt in welcher Region gehen kann. Denn die "Zocker" und Systeme in den Zentralen merken natürlich sofort, wenn der Kundenstrom abreißt. Wir haben es also ein stückweit in der Hand. Und wer morgens tanken muss, der hat den Fehler vielleicht schon am Vorabend gemacht, als er sein Auto mit leerem Tank abgestellt hat.