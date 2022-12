In den letzten Jahren ist es ein bisschen ruhig geworden um Bernhard Vogel. Trotzdem wird das politische Urgestein ein ewiger Rekordhalter in der deutschen Politik bleiben - als dienstältester Ministerpräsident der Bundesrepublik und als einziger Politiker, der mit Rheinland-Pfalz und Thüringen sogar zwei Bundesländer regiert hat.

Dabei "gab es nie einen Tag, an dem ich mich entschlossen habe, in die Politik zu gehen", erzählt Vogel. Eigentlich wollte der in Gießen aufgewachsene Politologe Professor an einer Universität werden. Doch es kam anders.