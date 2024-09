Zwischen Ronneburg und Crimmitschau an der A4 liegt die Raststätte Altenburger Land. Sie befindet sich in beiden Fahrtrichtungen. Trotz einer Baustelle ist die Raststätte gut ausgeschildert und problemlos erreichbar. Sie ist zwar klein, bietet aber alles für eine gute Pause.

Der Speiseplan umfasst Fisch, Currywurst, Nudeln und mehr. Drei Kaffeemaschinen stehen zur Auswahl, und unsere MDR-Reporterin lobte den Geschmack des Kaffees. Die freundlichen Mitarbeiter helfen den Gästen bei ihren Anliegen. Mitarbeiter Peter spricht Polnisch, Russisch und Englisch und kann sich so mit vielen ausländischen Kraftfahrern verständigen, die oft die Dusche suchen. Diese befindet sich neben den Sanifair-Toiletten. Duschen kostet vier Euro, der Toilettengang ein Euro. Das ist teuer, aber sauber, und der Euro kann im Shop als Gutschein eingelöst werden. So kostet ein Eis statt zwei Euro nur noch einen Euro. Ein Highlight beim Händewaschen: Ein Bildschirm zeigt schöne Bilder aus der Region Altenburg.

Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht. Wickeltische und Hochstühle stehen bereit, und in der Spielecke können sich die Kinder austoben. Draußen gibt es eine Rutsche, drinnen eine Kletterwand. Ein kleines Manko: Die Bänke und Tische draußen sind nicht immer sauber, weil manche Besucher ihren Abfall nicht in den Mülleimer werfen.