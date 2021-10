Da an dem Projekt sehr viele Partner beteilgt waren, brauchte es zur Eröffnung auch viele Scheren, um das übliche Band durchzuschneiden. Ausgeteilt wurden die von Simeon Reiner. Der 14-Jährige ist im Kinder- und Jugendparlament der Stadt Sömmerda aktiv und das war von Anfang an in die Planungen einbezogen: "Die Architekten kamen zu uns und haben gefragt, welche Ansprüche Kinder an eine Raststätte haben. Und auch die Spielgeräte konnten wir aussuchen und ausprobieren."