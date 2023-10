Rathaus und Schulen hatten am Freitag die Bombendrohungen per E-Mail erhalten. Darin wurde laut Polizei Bezug zum Israel-Konflikt genommen. Den Angaben nach gab es Drohungen am Albert-Schweitzer Gymnasium in Erfurt, am von Bülow-Gymnasium in Neudietendorf (Kreis Gotha) und an der freien Reformschule "Franz von Assisi" in Ilmenau. Dazu waren ein Busunternehmen in Grabsleben (Kreis Gotha) und das Rathaus in Erfurt betroffen.