Die Kunden sind froh über dieses Comeback. Sie haben nicht nur Kaffee und Kuchen vermisst. Es sei so gemütlich, so besonders und der Blick auf die Marienkirche einmalig in Mühlhausen. Man treffe hier Bekannte oder lerne neue Menschen kennen. Einfach in der Ecke sitzen und von hier aus die Kunden beobachten. Es sei ein beliebter Treffpunk, aber wenn es nur Bücher gibt, treffe man die Leute nicht so.