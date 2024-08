An elf Schulen in Thüringen sind am Montagmorgen erneut Drohmails eingegangen. Die betroffenen Schulen, davon sechs in Weimar, erhielten nach ersten Angaben der Polizei zum Teil wortgleiche Bombendrohungen über einen Mailverteiler.

Schon in der vergangenen Woche hatte es Drohungen an zwei Erfurter Schulen und einer Schule in Jena gegeben. Auch am ersten Schultag waren in zwölf Schulen in Thüringen Drohungen eingegangen. Betroffen waren Schulen in Erfurt, Eisenach, Weimar, Friedrichroda, Ilmenau, Stadtilm, Schmölln und Bad Lobenstein. Die Gebäude wurden geräumt und durchsucht. Gefährliche Stoffe oder Gegenstände wurden nicht gefunden.